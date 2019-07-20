Військові пообіцяли адекватну відповідь на обстріли і під час перемир’я

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, пообіцяли адекватну відповідь на обстріли противника і під час перемир’я, що має початися опівночі.

Командування Об’єднаних сил підтвердило, що на виконання рішення, ухваленого в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється «режим тиші», що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

«Водночас наголошуємо, що підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідатимуть на ворожі обстріли у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню та здійснення ними збройних провокацій й обстрілів наших позицій чи мирних населених пунктів. Відповідно до чинного законодавства України, Об’єднані сили мають право і зобов’язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, теж заявляли, що дали накази своїм бойовикам дотримуватися перемир’я, яке мало б набути чинності з 21 липня.

Про таке перемир’я, що мало б стати безстроковим, домовилися на зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на сході України в білоруському Мінську 17 липня. Як заявляв після того представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення.

Пізніше він уточнив, що й після початку нового перемир’я з 21 липня в разі вогню з боку російських гібридних сил українські військові мають право стріляти у відповідь.

Усі попередні перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську і які переважно теж проголошувалися як безстрокові, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.