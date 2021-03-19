Бойовики упродовж дня вогонь на Донбасі не відкривали – штаб ООС

Російські гібридні сили з початку доби вогонь на Донбасі не відкривали, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«19 березня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціям українських захисників не зафіксовано... Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Бойовики збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не пишуть про обстріли 19 березня захоплених ними територій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.