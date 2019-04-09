Один військовий загинув, троє поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Один український військовослужбовець загинув і троє зазнали поранень 8 квітня внаслідок обстрілів на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, минулої доби підтримувані Росією сили 13 разів обстріляли позиції ООС, при цьому 7 разів – із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Під вогонь бойовиків, за даними штабу ООС, потрапили території біля Водяного, Пісків, Авдіївки, Опитного, Лебединського, Верхньоторецького,

Кам’янки, Новотошківського, Кримського, Золотого-4 та Луганського.

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 11 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» зведених даних за 8 квітня на захоплених бойовиками територіях Донеччини не вказують.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

