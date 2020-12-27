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27 грудня 2020, Київ 18:29
Новини | Політика

Бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Бойових втрат чи поранень серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години неділі три рази порушили режим припинення вогню.

«27 грудня в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА. Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БпЛА після перетину лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляли про бойові дії 27 грудня.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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