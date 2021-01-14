Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години четверга двічі порушили режим припинення вогню.

«Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А в передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив і кілька пострілів зі стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про бойові дії 14 січня немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.