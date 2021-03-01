Упродовж дня бойовики тричі стріляли на Донбасі, 9 військових мають бойові травми – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби три рази порушили режим припинення вогню, дев’ятеро військових постраждали.

«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що військові госпіталізовані, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку, обставини з’ясовуються.

Також, за даними штабу, неподалік Богданівки бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів. ЗСУ відкрили вогонь у відповідь, вказано в повідомленні.

На ресурсах угруповання «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць окупованого Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.