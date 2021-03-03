Упродовж дня бойовики тричі стріляли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби три рази порушили режим припинення вогню.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки – зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає, вказали у штабі.

«Сьогодні ЗМІ ОРДО розповсюдили провокаційне повідомлення щодо отримання дозволу, так званою «народною міліцією» на ведення «упереджувального вогню на подавлення та знищення вогневих точок української армії». Українська сторона СЦКК нагадує, що подібного роду заяви є відвертими провокаціями, спрямованими на виправдовування найманцями провокативних обстрілів позицій Збройних сил України. Це також свідчить про втрату контролю з боку РФ над збройними формуваннями ОРДЛО, що може привести до зриву домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Крім того, з метою дискредитації уряду України тиражуються повідомлення про перешкоджання українською стороною роботи КПВВ», – наголосили у штабі ООС.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.