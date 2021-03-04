Упродовж дня бойовики чотири рази стріляли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

«Поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. А неподалік Пісків окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних обстрілів у бік українських позицій біля Павлополя. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає, вказали у штабі.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ у вечірніх обстрілах з боку Водяного захоплених сепаратистами територій. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.