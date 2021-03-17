Бойовики 5 разів стріляли на Донбасі упродовж дня – штаб ООС

Російські гібридні сили з початку доби п’ять разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС.

«Неподалік селища Новотошківське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарського та Пісків – зі станкових протитанкових гранатометів. В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а у передмісті селища Луганське – ще й з ручних протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед українських військових немає.

Бойовики збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не пишуть про обстріли 17 березня захоплених ними територій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.