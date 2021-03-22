Бойовики минулої доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти відкривали вогонь по нашим захисникам із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Влдяного, що на Приазов’ї. З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – неподалік Богданівки. Як кажуть українські військові, бойовики обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

За даними штабу, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.