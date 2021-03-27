Від початку доби бойовики 4 рази стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби вісім разів порушили режим припинення вогню.

«У передмісті населених пунктів Славне та Авдіївка окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу селища Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в ранкових обстрілах окупованого Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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