З початку доби бойовики на Донбасі тричі порушили «тишу», втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

З початку доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

«Неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі Горлівки. На сайтах угруповання «ЛНР» даних про обстріли в районі захоплених сепаратистами територій немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.