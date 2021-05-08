Бойовики минулої доби 11 разів стріляли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 11 разів порушили режим припинення вогню.

Згідно з повідомленням, бойовики стріляли в районі Пісків, Шумів, Новгородського, Верхньоторецького, Невельського, Авдіївки, Новотошківського і Водяного, а у районі Південного здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

«Станом на 7 годину ранку 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї. Втрат серед військових Збройних сил України немає», – повідомили у штабі.

На сайтах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі напередодні окупованих Донецька та Горлівки. На ресурсах угруповання «ЛНР» бойовики заявляють, що українська сторона обстріляла два села, захопленого сепаратистами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.