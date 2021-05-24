Бойовики минулої доби 6 разів стріляли на Донбасі, поранений військовослужбовець – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий внаслідок цього зазнав поранення, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що стан військового задовільний.

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Авдіївки, Новгородського, Гранітного, Світлодарська і Старогнатівки.

«Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, біля населеного пункту Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у двох обстрілах минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.