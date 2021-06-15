Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 8 разів, 2 військових поранені через підрив – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики вісім разів стріляли минулої доби на Донбасі, двоє військових підірвалися на невідомому пристрої.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, напередодні бойовики відкривали вогонь в районі Новотошківського, Водяного, Павлополя і Луганського. Крім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт безпілотника бойовиків із перетином лінії розмежування.

«БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ», – йдеться в повідомленні.

У штабі вказують, що 15 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню – неподалік Новгородського.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.