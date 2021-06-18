Бойовики напередодні стріляли на Донбасі 9 разів, поранений військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики дев’ять разів стріляли минулої доби на Донбасі, в результаті обстрілів поранено військовослужбовця Збройних сил України.

« В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 18 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону в двох обстрілах захоплених сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.