Штаб ООС про день на Донбасі – загинув військовий ЗСУ, бойовики тричі відкривали вогонь

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про одного загиблого військового на Донбасі в результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків у неділю. У повідомленні ООС у фейсбуці вказано, що обстрілів загалом було три.

За даними військових, обстріли зафіксовані поблизу Луганського та Мар’їнки.

«Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – вказали у штабі.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» звинувачують ЗСУ в обстрілі околиць окупованого Донецька.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.