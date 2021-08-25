Ситуація на Донбасі минулої доби: один військовий загинув і двоє поранені

Підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили три порушення режиму припинення вогню на Донбасі, один військовий загинув і двоє зазнали поранень. Як повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил, стан здоров’я одного військового – тяжкий, іншого – задовільний.

«Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – повідомили у штабі.

За даними військових, з початку доби 25 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики звинувачують ЗСУ у двох обстрілах минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.