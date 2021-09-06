Штаб ООС про день на Донбасі – бойовики тричі порушили режим тиші

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків у понеділок на Донбасі.

«Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв (один з яких не спрацював) на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве. Постраждалих серед цивільного населення та пошкоджень інфраструктури немає», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед українських військових немає.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» звинувачують ЗСУ в обстрілі околиць окупованої Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.