Минула доба на Донбасі: один загиблий і один поранений бійці ЗСУ та 13 обстрілів з боку бойовиків

Через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби один військовий загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, повідомили вранці 1 жовтня у штабі операції Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 30 вересня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, кажуть військові.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність. Станом на 7 годину ранку, 1 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» звинуватили ЗСУ у двох обстрілах напередодні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.