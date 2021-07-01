На Донбасі поранений боєць ЗСУ, бойовики обстріляли цивільний сектор Авдіївки – військові

Український військовий зазнав поранення внаслідок обстріу бойовиків 1 липня, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» у фейсбуці.

«1 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Широкине. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляють в угрупованні, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Також у штабі ООС повідомили про те, що бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, зокрема під обстріл потрапив приватний сектор.

«Окупанти стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Внаслідок обстрілу у постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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