Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, 1 військовий поранений – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що від початку поточної доби і до полудня підтримувані Росією бойовики вісім разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ, один військовослужбовець зазнав поранення через обстріл з безпілотника.

«З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу», – повідомили у Міноборони.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах пишуть, що у п’ятницю ЗСУ здійснили обстріл Новоазовського району на Донеччині, в угруповання «ЛНР» про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.