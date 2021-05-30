Бойовики минулої доби 6 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Новозванівки, Майорська, Новгородського, Причепилівки.

«Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, порушень режиму припинення вогню з початку поточної доби не зафіксовано.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у двох обстрілах минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понад 12,6 тисяч військових.