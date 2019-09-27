Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Вересень 2019, Київ 07:56
Новини | Політика

ООС: бойовики 23 рази порушили «режим тиші», один військовий поранений

На позиції військових ЗСУ неподалік міста Золоте-4 на Луганщині, 10 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили «режим тиші» на Донбасі 26 вересня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в одному обстрілі. В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 27 вересня.

Україна переграла Росію на Донбасі?
Embed
Україна переграла Росію на Донбасі?

No media source currently available

0:00 0:06:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG