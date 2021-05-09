На фронті без порушень – ООС

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що від початку доби і станом на 17-у годину порушень перемир’я з боку противника не було.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частину Донецької області і визнані в Україні терористичними, теж не виступали ні з якими твердженнями щодо порушень перемир’я з боку українських військ.

Вебресурси обох угруповань повні повідомлень про святкування Дня перемоги 9 травня за російським зразком: із великими військовими парадами з застосуванням важкої бойової техніки (наявність якої в Донецьку й Луганську є порушенням мінських домовленостей), масовою присутністю цивільного населення в часи спалаху пандемії COVID-19 на окупованих територіях, акціями з «дідами на паличках» тощо.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 38 українських військовослужбовців, ще близько 95 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще двоє військових і один був поранений). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.