Бойовики обстріляли позиції ООС, семеро українських військових поранені – штаб

Російські гібридні війська порушили режим тиші, обстрілявши позиції Операції Об’єднаних сил 26 липня, повідомляє штаб ООС.

Обстріл стався в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – за даними командування, бойовики застосували заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння.

«В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний», – йдеться в повідомленні.

За заявою штабу, українські військові вели вогонь у відповідь, а українська сторона повідомила представників ОБСЄ про порушення.

За минулу добу підтримувані Росією бойовики здійснили 11 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, через що були поранені двоє український військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.