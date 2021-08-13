Вістки з фронту: ще двоє поранених військових

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про поранення ще двох військовослужбовців Збройних сил України внаслідок обстрілу, яким противник вкотре порушив режим припинення вогню.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з них – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

Обстріл був здійснений у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» із артилерійських систем калібру 122 міліметри і мінометів калібрів 120 і 82 міліметри. Всі вони заборонені мінськими домовленостями.

«У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заяв із приводу цього вечірнього обстрілу наразі не робили. Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще двоє військових, шестеро зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 47 загиблих і 169 поранених.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 50 українських військовослужбовців, іще принаймні майже 165 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще чотирнадцятеро військових загинули і 59 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 48 загиблих і 166 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.