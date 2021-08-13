Бойовики відкрили вогонь з гранатометів та кулеметів біля Невельського – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у денні години п’ятниці один раз відкрили вогонь на Донбасі в бік позицій українських військових.

«Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 13 серпня не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.