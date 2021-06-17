ООС: знову поранений військовий

У зоні операції Об’єднаних сил проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу повідомили про поранення одного військового.

Як повідомило оперативно-тактичне угруповання «північ», у смузі його відповідальності внаслідок прицільного обстрілу противника поблизу селища Новотошківського на Луганщині, що північніше від окупованих Голубівки і Первомайська, зазнав кульового поранення військовослужбовець Збройних сил України.

«Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості», – мовиться в повідомленні.

Ні про які дії українських військ у відповідь на обстріл у ньому не згадано.

Раніше 17 червня у зведенні пресслужби ООС за даними станом на 17-у годину йшлося про три обстріли з боку противника протягом дня, внаслідок яких бойових втрат серед українських військових не було.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинув принаймні 41 український військовослужбовець, ще принаймні понад 110 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще п’ятеро військових загинули і 15 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 39 загиблих і 122 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.