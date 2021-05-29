Військові повідомили про чергові порушення, потерпілих серед українських військ немає

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, але потерпілих унаслідок цих обстрілів серед українських військових немає.

За цим повідомленням, від початку доби таких порушень зафіксовано чотири: із мінометів калібру 120 міліметрів, протитанкових ракетних комплексів і зі станкових протитанкових гранатометів.

Ні про які дії українських військ у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише сказано, що «про всі факти порушень українська сторона в СЦКК повідомила представників ОБСЄ».

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – заявили в пресслужбі.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 40 українських військовослужбовців, ще принаймні близько 105 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще четверо військових і дев’ятеро були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 38 загиблих і 116 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.