Військові повідомили про чергові порушення на фронті, що призвели до втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які спричинили вже оголошені раніше 26 липня втрати.

За цим повідомленням, від початку доби і станом на 17-у годину таких порушень було зафіксовано десять: вісім обстрілів на різних ділянках фронту і два прольоти російських безпілотників «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Для обстрілів, за даними військових, використовувалися, зокрема, й міномети калібрів 82 і 120 міліметрів і артилерія калібру 122 міліметри.

Один із обстрілів, як уже повідомляли раніше 26 липня без уточнення, де це сталося, призвів до уламкових поранень чотирьох українських військовослужбовців і бойових травмувань іще трьох. Із них стан здоров’я одного військовослужбовця тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

Як мовиться в повідомленні, на обстріли російських гібридних сил (без уточнень, на які саме) українські військові відкривали вогонь у відповідь, також про дії противника українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У повідомленні про цей же обстріл української делегації в Тристоронній контактній групі мовиться, що він стався близько 7-ї ранку і що противник застосував артилерію калібру 122 міліметри.

За інформацією пресслужби Об’єднаних сил, обстріли з такої зброї сталися поблизу прифронтової Старогнатівки, що кілометрів за 40 на південь від нині окупованого Донецька, – а також біля села Галицинівки, що лежить на захід – північний захід від Донецька і глибоко в тилу, кілометрів за 15 від лінії фронту.

Такі ж дані – що був обстріляний командно-спостережний пункт одного з батальйонів на відстані 16–17 кілометрів від лінії фронту – навів відомий волонтер Юрій Бірюков. За його словами, таку точність обстрілу на такій відстані забезпечили російські безпілотники, які, хоч і заборонені умовами чинного перемир’я, «безкарно висять над нашими позиціями цілодобово».

Журналіст Юрій Бутусов пише, що обстріл вели російські самохідні артилерійські установки з-посеред окупованого селища Лозового під Донецьком, українські війська відкрили вогонь у відповідь – але не по позиціях російських САУ через небезпеку влучити в будинки мирних жителів. За його даними, також була знищена одна вантажівка і ще чотири легко пошкоджені.

Військові не коментували таких повідомлень волонтера і журналіста.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичними, заявили, що відкрили вогонь по українських військових нібито «вимушено й у відповідь», як вони твердять, на український обстріл окупованого селища Старомихайлівки на заході Донецька, що поруч із Лозовим, причому, мовляв, «із не забороненого мінськими домовленостями озброєння». При цьому, твердять вони, їхній вогонь поранив тільки трьох українських військових, а до поранень іще чотирьох вони буцімто непричетні.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, твердять про чотири обстріли з боку українських військових.

Обидва угруповання нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року – без одного дня рік тому – на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 48 українських військовослужбовців, іще принаймні близько 155 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще дванадцятеро військових загинули і 53 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 46 загиблих і 160 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.