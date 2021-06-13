Минулої доби на Донбасі бойовики стріляли 9 разів – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від минулої доби стріляли дев’ять разів, йдеться в повідомленні ООС у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, бойовики відкривали вогонь в районі Водяного, Авдіївки, Пісків, Луганського, Причепилівки, Новотошківського.

«Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.