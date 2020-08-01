Бойовики у денні години вогонь на Донбасі не відкривали – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години суботи обстрілів позицій Збройних сил України не здійснювали.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах про обстріли також не повідомляють.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.