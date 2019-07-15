Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, протягом нинішнього дня були поранені двоє українських військовослужбовців, російські гібридні сили від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

П’ять із цих обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: тричі біля села Водяного і поряд біля села Широкиного на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, і на околиці Авдіївки. Ще два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля селища Луганського, що на так званій Світлодарській дузі в Донецькій області, і біля села Новоолександрівки на околиці Попасної на Луганщині.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – запевнили українські військові.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті і свої втрати за день на цей час не робили. Лише перше з цих угруповань визнало загибель одного свого бойовика попередньої доби.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.