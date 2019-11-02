Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі і перебіг розведення сил протягом дня

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті і перебіг розведення сил біля Золотого на Луганщині від початку доби.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили шість разів порушили режим припинення вогню, але втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ні про які дії українських силовиків у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише в самому кінці додано: «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника».

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сталося чотири обстріли: біля села Водяного і селища Талаківки, що на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, і біля села Новогригорівки, що лежить трохи північніше, а також біля Авдіївки.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів було два: біля селища Новолуганського, що на так званій «Світлодарській дузі» на Донеччині, і біля села Новозванівки, що неподалік Попасної на Луганщині.

Крім того, у пресцентрі повідомили, що тривають заходи для розведення сил і засобів на ділянці № 2 поблизу селища Золоте-4 в Луганській області. Як зазначили в повідомленні, це розведення відбувається з обох сторін (дзеркально)

«Сьогодні представники вітчизняних та закордонних ЗМІ відвідали ділянку розведення № 2, оглянули обладнані позиції українських військових, які ті зайняли після триденного етапу відведення сил і засобів. Окрім армійців, СЦКК, очільників Національної поліції та Національної гвардії, в ООС журналісти мали змогу поспілкуватися з жителями населеного пункту Катеринівка», – мовиться в повідомленні.

Третього листопада на ділянці № 2 розпочнуться заходи пошуку і знищення вибухонебезпечних предметів і демонтажу споруд, повідомили у пресцентрі.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, своїх заяв про становище на лінії фронту не робили.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, заявили про обстріл у районі селища Золотого-5, що перебуває під окупацією і межує з Золотим-4. У їхній заяві йдеться про одну-єдину вирву від боєприпасу, який, як стверджують бойовики, був випущений із позицій українських військ. Але з тексту не ясно, коли саме міг статися цей обстріл.

У цій місцевості, неподалік поділеного лінією фронту міста Золотого, на «ділянці № 2», що охопила село Катеринівку, відбулося так зване розведення сил і засобів, що почалося 29 жовтня і завершилося 1 листопада. Тим часом плановане розведення на «ділянці № 3», біля окупованого нині Петрівського на південь від окупованого Донецька, відкладається через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню 30 жовтня; розведення ж можливе тільки після семиденного терміну дотримання перемир’я.

Про розведення військ на цих двох ділянках, яке спершу планувалося ще на 7 жовтня, домовилися 1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі востаннє наразі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.