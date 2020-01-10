У штабі ООС уточнили бойові втрати на Донбасі 9 січня: один загиблий, четверо поранені

У штабі операції Об’єднаних сил повідомляють, що, за уточненими даними, бойові втрати українських сил на Донбасі за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців.

«Поранень і бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув. Факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з’ясування всіх обставин події. Так, стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник отримав множинні осколкові поранення і ще двоє зазнали акубаротравм», – йдеться в повідомленні.

Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надають допомогу, повідомили у штабі ООС.

Раніше повідомляли, що впродовж минулої доби, 9 січня, загинув один військовий, ще один був поранений внаслідок шістьох обстрілів бойовиків на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.