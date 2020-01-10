Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, один військовий загинув – штаб

Упродовж минулої доби, 9 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовий ОС загинув, ще один отримав поранення.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар’їнкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – заявили військові.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.