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09 січня 2020, Київ 07:59
Новини | Події

Минулої доби на Донбасі поранено трьох українських військових – штаб

Cьогодні обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

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Упродовж минулої доби, 8 січня, бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, поранено трьох українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

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