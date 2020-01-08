Минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 7 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї. Усі два обстріли зафіксовано по нашим позиціям неподалік населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – мовиться у повідомленні.

Втрат серед військових ОС внаслідок обстрілів не було.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли», – заявили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових бій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.