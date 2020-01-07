Україна не порушувала умов розміщення озброєння, як заявляє ОБСЄ – СЦКК

Українські військові не порушили Мінські домовленості розміщенням зенітних ракетних комплексів «Оса», стверджують в українській стороні Спільного центру з контролю і координації. Таку заяву представників СЦКК оприлюднив штаб Операції об’єднаних сил.

Як нагадали в Центрі, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в звітах від 4 і 6 січня вказала на нібито порушення українською стороною Мінських домовленостей. Йдеться про зенітні ракетні комплекси 9К33 «Оса».

Це озброєння, пояснюють у СЦКК, не підпадає під дію Мінських домовленостей.

«Відповідно до Мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йдеться. Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру», – йдеться в заяві Центру.

Згідно зі звітом ОБСЄ від 6 січня, патруль місії помітив комплекси «Оса» 3 січня поблизу села Підгородне, за 73 кілометри від Донецька. У звіті від 4 січня йдеться про комплекси, розташовані поблизу Спірного (96 кілометрів від Донецька) та Окниного (53 кілометри від Луганська).

Мінські домовленості 2015 року передбачають відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі і створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 міліметрів і більше, зони безпеки шириною 70 кілометрів для реактивних систем залпового вогню і шириною 140 кілометрів – для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»).

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При цьому штаб ООС регулярно фіксує використання бойовиками незаконних збройних угруповань зброї, яка порушує Мінські домовленості.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.