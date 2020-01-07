Україна не порушувала умов розміщення озброєння, як заявляє ОБСЄ – СЦКК

Українські військові не порушили Мінські домовленості розміщенням зенітних ракетних комплексів «Оса», стверджують в українській стороні Спільного центру з контролю і координації. Таку заяву представників СЦКК оприлюднив штаб Операції об’єднаних сил.
Як нагадали в Центрі, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в звітах від 4 і 6 січня вказала на нібито порушення українською стороною Мінських домовленостей. Йдеться про зенітні ракетні комплекси 9К33 «Оса».
Це озброєння, пояснюють у СЦКК, не підпадає під дію Мінських домовленостей.
«Відповідно до Мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йдеться. Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру», – йдеться в заяві Центру.
Згідно зі звітом ОБСЄ від 6 січня, патруль місії помітив комплекси «Оса» 3 січня поблизу села Підгородне, за 73 кілометри від Донецька. У звіті від 4 січня йдеться про комплекси, розташовані поблизу Спірного (96 кілометрів від Донецька) та Окниного (53 кілометри від Луганська).
Мінські домовленості 2015 року передбачають відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі і створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 міліметрів і більше, зони безпеки шириною 70 кілометрів для реактивних систем залпового вогню і шириною 140 кілометрів – для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»).
Читайте також: ОБСЄ: бойовики не допустили спостерігачів до місця зберігання озброєння
При цьому штаб ООС регулярно фіксує використання бойовиками незаконних збройних угруповань зброї, яка порушує Мінські домовленості.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ