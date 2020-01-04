ОБСЄ: бойовики не допустили спостерігачів до місця зберігання озброєння

Спостерігачів спеціальної місії ОБСЄ на Донбасі не допустили до місця зберігання зброї бойовиків у Донецькій області. Про це мовиться у звіті місії від 3 січня.

«Обмеження свободи пересування патрулів Місії тривали, зокрема на блокпостах та до місця зберігання озброєння збройних формувань в Донецькій області», – мовиться у повідомленні.

В ОБСЄ поскаржились також, що спостерігачі не мають доступу до пунктів пропуску на кордоні у непідконтрольних уряду районах Луганської області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.