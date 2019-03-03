У неділю на фронті один військовий дістав поранення – штаб

Протягом доби 3 березня в зоні Операції об’єднаних сил зафіксовано вісім обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань, один військовий Збройних сил України поранений, повідомляє прес-служба штабу ООС.

Згідно з повідомленням, зокрема в Донецькій області обстріли з мінометів різного калібру велися в районі селища Водяне і села Гнутове.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил: з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Золоте-4; з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське; з мінометів 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Кримське», – уточнюють у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що ЗСУ нібито обстріляли околиці окупованої Горлівки.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» вдень 3 березня також заявили про обстріл з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.