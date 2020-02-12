Бойовики застосували заборонені Мінськими угодами міномети – ООС

Підтримувані Росією бойовики 11 лютого застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Загалом бойовики п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі минулої доби, жоден українських військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Ясинуватиої. Бойовики «ЛНР» наразі не заявляють про обстріли 11 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.