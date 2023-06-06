В Офісі президента відреагували на підрив Каховської ГЕС

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на підрив Каховської ГЕС, назвавши його «екоцидом».

«Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери», – написав він у телеграмі.

За його словами, ці дії російських окупантів загрожують ЗАЕС.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. У Херсонській ОВА назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Це села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.