ОПЕК, інші країни заявляють про можливе скорочення видобутку нафти

ОПЕК та інші великі виробники нафти, включаючи Росію, заявляють, що можуть скоротити видобуток наступного року, зважаючи на прогнозоване перенасичення на світових ринках нафти. Про це вони заявили під час зустрічі в Абу-Дабі 11 листопада.

Представники країн домовилися, що продовжать розглядати «варіанти нових коригувань виробництва в 2019 році, що можуть вимагати нових стратегій для збалансування ринку».

9 листопада котирування нафти еталонного сорту Brent впали до мінімуму за вісім місяців – 70 доларів за барель.

У 2018 році на початку березня котирування становили близько 65 доларів і стрімко зростали, уже на початку травня ціна зросла до понад 75 доларів, а жовтневий пік сягнув рівня понад 85 доларів за барель.

Падіння аналітики пов’язували зі збігом кількох чинників. По-перше, відсутність домінування однієї партії в Конгресі США за результатами виборів 6 листопада вони вважають провісником скорочення темпів зростання американської економіки. По-друге, санкції США щодо іранської економіки зачепили не весь нафтогазовий сектор, вісім країн-споживачів отримали від Вашингтона відтермінування реалізації обмежень.

По-третє, у США, найбільшій економіці світу, вже майже два місяці зростають і запаси, і видобуток сировини, а Росія, яка цього року встановила новий рекорд видобутку нафти (на рівні 11,4 мільйона барелів на день), відмовлялася обговорювати із нафтовим картелем ОПЕК скорочення видобутку.

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