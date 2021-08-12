США закликали ОПЕК збільшити видобуток нафти

Американська адміністрація чинить тиск на країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхніх союзників, вимагаючи від них збільшити видобуток нафти для боротьби зі зростанням цін на бензин. Вартість на цей ресурс американська влада вважає загрозою для відновлення світової економіки, повідомляє Reuters.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що за умов пандемії залишати видобуток на поточному рівні неприйнятно. «Країни ОПЕК+ повинні робити більше для підтримки світової економіки», – сказав чиновник.

Інформагентство називає такий заклик «незвичним» і нагадує, що він пролунав у контексті побоювань Білого дому щодо зростання інфляції. Раніше президент Джо Байден оголосив відновлення американської економіки ключовим пріоритетом своєї адміністрації.

Критики адміністрації Байдена вказують, що вона могла б сприяти збільшенню видобутку в самих Сполучених Штатах. «Якщо президента раптово стурбувало зростання цін на бензин, йому потрібно припинити вбивати нашу власну енергетику тут, на американській землі», – заявив конгресмен-республіканець з Техасу Джон Корнін, натякаючи на недавні рішення Байдена обмежити видобуток сланцевої нафти.

З аналогічною критикою виступив і менеджер японського банку Mizuho Роберт Яугер. «Не розумію, чому вони не хочуть змусити збільшити виробництво якраз-таки американських виробників», – сказав він.

Видобуток нафти в США залишається на рівні близько 11 мільйонів барелів на добу протягом усієї пандемії. До кінця 2019 року цей показник сягав рекордних обсягів – 12,3 мільйона барелів щодоби.

Зараз ОПЕК+ дотримується рекордного скорочення видобутку – на 10 мільйонів барелів на добу. Це становить близько 10 відсотків світового попиту. Рішення щодо лімітів було ухвалене в розпал пандемії понад рік тому. Після часткового відновлення світового попиту виробництво потроху збільшувалося. У липні члени ОПЕК+ погодилися наростити видобуток на 400 тисяч барелів на добу. Наступний саміт ОПЕК+ запланований на 1 вересня.

Упродовж останніх тижнів ціна еталонної марки Brent балансує вище від 70 доларів за барель. Удень 11 серпня на лондонській біржі на тлі заяв Саллівана ціна опускалася, проте до вечора знову відновилася до 71,5 долара за барель.