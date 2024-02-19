Opendatabot: три найбільших фонди України зібрали в 2023-му майже вдвічі менше коштів, ніж у 2022-му

Українці сукупно задонатили в 2023 році майже вдвічі менше, ніж у перший рік повномасштабної війни – про це свідчать дані, опубліковані проєктом відкритих даних Opendatabot 19 лютого.

Дані ґрунтуються на показниках фолонтерського фонду «Повернись живим», Фонду Сергія Притули, а також платформи для збору коштів UNITED24.

Згідно з аналізом, донори пожертвували за рік 18,75 мільярда гривень, що вдвічі менше за дані 2022 року.

«Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ… Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 мільярда гривень. З них 2/3 було зібрано за перших півроку – 24 мільярда гривень, а решту 10,5 мільярдів, люди задонатили вже у другому півріччі», – йдеться в матеріалі.

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Найбільше коштів зібрала платформа UNITED24 – 12,07 мільярда, що становить майже дві третини від загальної суми. Перекази сягнули піку в грудні – 3,55 мільярда. Хоча платформа збирає кошти на п’яти напрямків, більшість із них – 10,81 мільярда – припадає на потреби Збройних сил України.

«Повернись живим» зібрав 4,53 мільярда гривень, з них 20% – у грудні. Фонд Сергія Притули зібрав 2,14 мільярда, з яких найбільше – 0,31 мільярда – в жовтні.

Аналіз Opendatabot не враховує збори, які організовують самі військові та блогери.

У липні 2023 року платформа повідомила, що збори найбільших фондів за першу половину минулого року були на 22% меншини, ніж у другому півріччі 2022 року.