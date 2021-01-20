Водохреще в Україні минуло без надзвичайних подій на водоймах – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що свято Водохреще в Україні пройшло без надзвичайних подій на водоймах.

«19 січня в Україні відзначалося Хрещення Господнє – третє й завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке ще називають Йордан, або Водохреща. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні були визначені офіційні місця, де можна було скупатися під наглядом рятувальників, водолазів ДСНС та медиків... Загалом надзвичайних подій, пов’язаних із святкуванням в Україні свята Водохреща не сталося», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Напередодні у ДСНС заявляли, що на водоймах країни було встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Цього дня чергували понад 2 тисячі рятувальників та близько 400 одиниць техніки.

Днями у Православній церкві України назвали міфом твердження, що масові хрещенські купання є давньою українською традицією. Представники духовенства заявили, що в українського народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було, вказавши, що деякі історики пов’язують такий звичай з Росією.