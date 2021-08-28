Сутички під ОПУ 14 серпня: двом учасникам повідомлено про підозру

У Нацполіції заявили про повідомлення про підозру двом учасникам сутичок біля Офісу президента України 14 серпня.

«У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження. Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

У поліції вказали, що наразі тривають слідчі дії для встановлення інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція «Зупинимо капітуляцію!», організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією «Національний корпус». Під час акції сталися сутички між активістами та правоохоронцями: учасники відмовилися проходити поверхневий огляд. У поліції тоді заявили, що восьмеро правоохоронців зазнали травм та опіків. Також було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту видання «Букви».