Понад 50% українців не знають, хто обраний від їхнього округу по «мажоритарці» – опитування

Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі, свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

«Найбільше про це знають виборці партії «Європейська солідарність» (71%), серед виборців партії «Батьківщина» – 51%, «Опозиційної платформи – За життя» – 57%, «Слуги народу» – 60%», – йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, основними мотивами голосування за партії на парламентських виборах були: ідеї та пропозиції (25%), лідери (29%), бажання підтримати новообраного президента (14%), прагнення до оновлення (11%).

«Особливою була мотивація голосування за партію «Слуга народу», де головним мотивом було бажання підтримати президента, щоб він мав сильну партію у Верховній Раді (26%), ще для 19% мотивом голосування за цю партію було прагнення оновлення політики», – мовиться у дослідженні.

Як вказують соціологи, «абсолютна більшість» виборців (91%) вважає, що зробили правильний вибір на виборах до Верховної Ради.

Дослідження тривало з 8 до 20 серпня серед 2040 дорослих респондентів у 103 населених пунктах усіх областей України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула за підсумками позачергових парламентських виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати однопартійний уряд без допомоги жодних союзників.